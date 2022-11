Recado de Pequim e ultimato global ao fim da guerra ilegal da Rússia

A guerra na Ucrânia mudou a agenda da reunião do G20, que arrancou esta terça-feira em Bali, na Indonésia, sem a presença do presidente russo. O conflito marcou o primeiro dia da cimeira, com críticas a Moscovo e palavras de Xi Jinping que parecem indiciar alguma impaciência com Moscovo.

O artífice principal, ainda que involuntário, da união dos países mais ricos do Mundo é o principal ausente da reunião do G20, em Bali, na Indonésia. Vladimir Putin, o homem que desalinhou a ordem mundial com a invasão da Ucrânia, alegou razões de agenda e de ordem nacional para evitar a presença na "ilha dos deuses". O presidente russo fez-se representar pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, que entre notícias e desmentidos sobre problemas de saúde, foi o centro das atenções.

"Esta manhã assistimos à condenação internacional da guerra da Rússia na Ucrânia, e com o ministro dos negócios estrangeiros russo aqui presente sublinhamos a ilegalidade e barbaridade da natureza da guerra russa e o impacto devastador que está a ter nas pessoas em todo o mundo, através dos preços elevados da energia e dos alimentos". A frase de Rishi Sunaki, ainda a aquecer o lugar de primeiro-ministro do Reino Unido e uma das caras novas presentes na cimeira do G20, resume o mote das discussões em Bali.