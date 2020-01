Recebe gorjeta de 1800 euros após jantar que custou 20

Hoje às 10:36 Facebook

Uma empregada de um restaurante de Alpena, no Estado norte-americano do Michigan, arrancou o ano da melhor forma. Depois de ter servido uma refeição de 20 euros foi surpreendida com uma gorjeta de 1800 euros.

"Feliz ano novo", foi o que o casal anónimo escreveu a Danielle Franzoni, juntamente com a gorjeta de 1800 euros. "Coisas como esta não acontecem a pessoas como eu", disse a mulher ao jornal "Alpena Times".

E o ano, que terminou com uma agradável surpresa, não foi nada fácil para Danielle, que, segundo escreve a CNN, mudou-se há pouco tempo para Alpena depois de ter vivido na rua antes de passar por um centro de reabilitação para toxicodependentes.

Depois de ter recebido a avultada gorjeta , Danielle alugou um apartamento. "Vou construir um futuro depois disto. Os meus filhos têm um futuro e eu tenho uma casa. É algo realmente bom", confessou.

O desafio da gorjeta

O gesto generoso do casal que atribuiu a gorjeta avultada à empregada faz lembrar o desafio viral de 2018 que se espalhou nas redes sociais e incitava os utilizadores a surpreender os empregados com uma gorjeta de 100% do valor da conta.

Nesta versão, o desafio parece ser dar uma gorjeta relativa ao ano, ou seja, uma oferta de 2020 dólares, cerca de 1800 euros. Ao "Alpena Times", a mulher aconselha os interessados no desafio a não exagerarem, explicando que ela própria deu como gorjeta 20,20 dólares a um empregado que a serviu.