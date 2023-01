Receita do Twitter sofre queda abrupta de 40%. Musk já tem solução

Ana Isabel Moura Hoje às 17:52 Facebook

Mais de 500 anunciantes deixaram de apostar em publicidade na rede social desde que Elon Musk comprou a empresa. Aumento do discurso de ódio afasta campanhas, mas magnata tem nova estratégia.

Elon Musk adquiriu o Twitter a 27 de outubro de 2022, mas os poucos meses de liderança estão longe de ser um mar de rosas. Depois de todas as polémicas relacionadas com a administração do multimilionário, um relatório da Platformer revelou, esta quarta-feira, que a receita diária da empresa caiu 40%.

A queda abrupta na faturação da empresa está diretamente ligada à perda de mais de 500 anunciantes que, desde que o dono da Tesla agarrou os comandos da rede social, deixaram de apostar em publicidade, o que representa uma enorme dor de cabeça para Musk. A difusão de campanhas publicitárias é a principal fonte de receita do Twitter, sendo que, em 2021, 90% dos lucros de 5,1 mil milhões de dólares (cerca de 4,1 mil milhões de euros) tiveram origem em anúncios.