Recém-nascida deixada pela mãe num "berço da vida" em Itália

Pela primeira vez em quatro anos, uma bebé foi deixada num "berço da vida", em Bérgamo, Itália. A mensagem deixada pela mãe emocionou os técnicos da Cruz Vermelha, que lembra a existência destes espaços, "graças aos quais tantas crianças podem ser salvas".

"Nasceu esta manhã, 3/5/2023, em casa. Só ela e eu, como nestes nove meses. Não posso ficar com ela, mas desejo-lhe toda a sorte e felicidade do mundo. Um beijo da mãe. Confio-vos uma parte importante da minha vida, que certamente nunca esquecerei". Foi esta a mensagem deixada, na quarta-feira, junto à sede da Cruz Vermelha na cidade italiana de Bérgamo, no chamado "berço da vida", um local concebido para acolher bebés recém-nascidos de forma anónima e segura.

Ao fim de quatro anos desde a sua criação, esta foi a primeira vez que o espaço foi utilizado para o fim para o qual foi desenhado: o alarme ligado ao berço, e acionado cerca das 17 horas de quarta-feira, soou na sede da Cruz Vermelha local, dando conta da presença de uma bebé, nascida no dia em que foi encontrada.

"Há algumas horas, um anjinho foi deixado no Berço da Vida, na sede da Cruz Vermelha em Bérgamo. O pequeno está bem e encontra-se no hospital. A mãe, para quem vai todo o nosso carinho e apoio, deixou um recado muito comovente. Os nossos funcionários ainda estão de lágrimas nos olhos. Confie em nós, querida mãe, cuidaremos do seu anjinho. Está em boas mãos", escreveu a Cruz Vermelha, numa publicação divulgada ontem no Facebook, onde foi partilhada também a mensagem deixada pela mãe da menina.

Estava linda e muito bem cuidada

De acordo com o jornal "Corriere della Sera", a nota foi deixada dentro do "berço da vida" uma hora depois de a bebé ter sido lá entregue pela mãe, que terá esperado nas imediações, garantindo que a filha era encontrada pelos serviços. A menina, que terá origens sul-americanas, foi chamada de Noemi. Quando foi encontrada, vestida com um body e uma camisola cor-de-rosa, "estava linda e muito bem cuidada", contou Antonella Matta, a funcionária da Cruz Vermelha que cuidou da bebé e lhe deu o nome, antes de a encaminhar de urgência para o hospital, onde os exames detetaram "sinais vitais perfeitos".

Com 2,9 quilos e de boa saúde, Noemi estava apenas com fome, partilhou Matta, contando como foram os primeiros momentos depois de a ter recolhido: "Mexia um pouco a cabeça para aqui e para ali, mas estava tranquila. Peguei nela e levei-a para o escritório. Ela chorou, mas depois, no colo, acalmou-se."

Como funciona o "berço da vida"

O espaço de Bérgamo, semelhante a outros existentes na Europa, foi concebido para acolher de forma segura recém-nascidos, como alternativa aos casos trágicos de bebés abandonados em caixotes do lixo (como aconteceu em Milão ainda na semana passada). Quando a janela do "berço da vida" se abre, o alarme e a câmara são ativados. À mãe é garantido o anonimato absoluto, como acontece no hospital.