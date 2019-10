Recém-nascida enterrada viva foi encontrada por acaso e resgatada

JN Hoje às 16:23 Facebook

Muito magra, mas ainda viva. Uma bebé recém-nascida foi enterrada viva no nordeste da Índia e resgatada. Está a recuperar no hospital.

A bebé foi encontrada por acaso por um habitante que estava a preparar a cova para enterrar a própria filha.

A recém-nascida, que estava num recipiente de barro a cerca de 90 centímetros de profundidade, foi de imediato transferida para o hospital, onde se encontra a recuperar.

A polícia tem em curso uma investigação. "Estamos a tentar encontrar os pais da bebé e suspeitamos que terá sido enterrada com o consentimento deles", disse Abhinandan Singh, chefe da polícia, aos jornalistas do distrito de Uttar Pradesh.

Um homem que cavava a cova da própria filha "bateu com a pá num recipiente de barro, que desenterrou. E no interior estava a bebé", acrescentou o chefe da polícia, citado pela BBC. "A polícia levou-a para o hospital, onde está a recuperar".

As mulheres são frequentemente discriminadas socialmente na Índia e as raparigas são vistas como um fardo económico [a tradição do dote ainda é generalizada na Índia], principalmente entre as comunidades mais pobres. Apesar de muitas mulheres abordarem os fetos femininos indesejados em clínicas ilegais, casos de recém-nascidas mortas após o parto não são incomuns.