Recém-nascido encontrado morto em embarcação com migrantes perto de Espanha

Um grupo de 42 migrantes que estava numa embarcação à deriva nas águas junto das Ilhas Canárias foi esta quarta-feira resgatado pelas autoridades marítimas espanholas, que informaram ter encontrado também a bordo o corpo de um recém-nascido.

A mesma fonte indicou que entre os migrantes resgatados estavam cinco menores.

As autoridades marítimas espanholas relataram que um dos seus meios aéreos avistou um bote de borracha que transportava o grupo de migrantes a cerca de 15 milhas náuticas a leste do porto de Arrecife, na ilha de Lanzarote.

O primeiro alerta foi dado pelos próprios ocupantes da embarcação, que ligaram a uma organização não-governamental (ONG), a Caminando Fronteras, para pedir auxílio e para informar que o bote estava há quase quatro dias no mar e estava à deriva.

De acordo com as autoridades, uma equipa de resgate quando alcançou a embarcação deparou-se com o corpo de um recém-nascido.

A equipa ainda tentou reanimar o bebé, mas sem sucesso.

Os migrantes resgatados afirmaram às autoridades espanholas que a criança tinha nascido durante a viagem que tinha como destino final as costas espanholas.

Todos os ocupantes da embarcação resgatados - 26 homens, 11 mulheres e cinco menores - são de origem subsaariana.

A embarcação tinha zarpado de um ponto da costa marroquina, perto da cidade de Tan-Tan (sul de Marrocos).

Os serviços de emergência das Ilhas Canárias informaram, entretanto, através da rede social Twitter que duas mulheres e um menor foram transportados para um hospital em Lanzarote.

Nestes primeiros oito dias de 2020, os dados oficiais indicam que chegaram às Ilhas Canárias ou foram socorridos nas águas circundantes sete embarcações com 231 pessoas a bordo.