Recém-nascido encontrado no caixote do lixo de um avião na ilha Maurícia

Os funcionários do aeroporto da ilha Maurícia encontraram um recém-nascido abandonado no caixote do lixo de uma casa de banho de avião. Uma mulher de 20 anos, natural de Madagáscar, suspeita de ter dado à luz no voo, foi presa.

O avião da Air Mauritius, que chegou de Madagáscar, aterrou no aeroporto internacional Seewoosagur Ramgoolam, na capital da Maurícia, no dia 1 de janeiro.

O bebé foi encontrado graças a uma inspeção de rotina feita ao avião. Os inspetores viram papel higiénico manchado com sangue e depararam-se com o recém-nascido no caixote do lixo., que foi transportado para o hospital para receber o tratamento médico necessário, segundo a "BBC".

A jovem suspeita de ser a mãe da criança, que inicialmente negou tudo, foi submetida a um exame médico que confirmou que tinha acabado de dar à luz. A nulher está sob vigilância policial no hospital, mas tanto ela como o bebé estão bem de saúde, garantem as autoridades.

A mulher malgaxe, que chegou à ilha Maurícia com uma licença de trabalho de dois anos, será interrogada após a sua libertação do hospital e acusada de abandonar um recém-nascido.