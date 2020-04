Recém-nascido nasce infetado com Covid-19 no Peru

JN/Agências Hoje às 01:53 Facebook

O Peru registou o primeiro caso de um recém-nascido infetado com Covid-19. Terá sido infetado pela mãe, paciente assintomática, através da placenta.

De acordo com as autoridades de saúde peruanas, o bebé nasceu durante a madrugada de quarta-feira, de cesariana, sob "restritas medidas de biossegurança", e foi desde logo submetido, juntamente com a mãe, a um teste rápido de deteção da doença, que deu positivo, pelo que ambos farão também um teste molecular.

O sistema de segurança social peruano destacou que está a prestar a "atenção devida" ao caso deste recém-nascido, que se encontra estável, desde que a mãe deu entrada no hospital de Moyobamba, na zona norte de San Martín, proveniente de Nueva Cajamarca, na província de Rioja.

O Peru regista 254 mortos e 11.475 infetados pelo novo coronavírus, sendo que 1113 se encontram internados e outros 3.108 já foram dados como curados.