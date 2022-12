Reconhecimento facial sinaliza advogada como risco de segurança no Radio City Music Hall

Diana Fernandes Hoje às 11:05 Facebook

Kelly Conlon, uma advogada de Nova Jérsia, foi impedida de assistir a um espetáculo das "Rockettes" no Radio City Music Hall depois de ter sido identificada por um sistema de reconhecimento facial. A polícia de segurança abordou a mulher, enquanto estava na entrada do prédio, e disseram-lhe que não tinha permissão para estar no local por causa da sua ligação com um processo contra a empresa proprietária do espaço.

Kelly Conlon juntou-se a um grupo de escuteiros, de que a sua filha faz parte, para ver as "Rockettes" realizarem o seu espetáculo "Christmas Spectacular", no Radio City Music Hall, em Nova Iorque. Mas enquanto passava pela máquina de reconhecimento facial à entrada, a polícia parou Conlon devido ao seu trabalho como advogada.

A "Madison Square Garden Entertainment" começou a usar a tecnologia de reconhecimento facial para identificar qualquer visitante dos seus edifícios, incluindo o Radio City Music Hall, que estejam envolvidos com qualquer escritório de advocacia que tenha entrado com um processo contra a MSG Entertainment.

Kelly Conlon está registada no sistema como estando como associada ao escritório de advocacia Davis, Saperstein e Solomon, com sede em Nova Jérsia, que há anos está envolvido em litígios de danos pessoais contra um restaurante que a NBC relatou estar "agora sob a égide da MSG Entertainment".

Apesar de a advogada garantir aos seguranças que não trabalhava em nenhum caso contra a MSG, foi escoltada para fora do edifício.

Num comunicado, o MSG disse que a mesma coisa teria acontecido com qualquer advogado envolvido na sua empresa, alegando que já tinha sido "notificada duas vezes" sobre a política do MSG.

"Embora entendamos que esta política é dececionante para alguns, não podemos ignorar o facto de que o litígio cria um ambiente inerentemente adverso", dizia o comunicado fornecido à NBC.

Sam Davis, sócio da empresa onde Conlon trabalha, afirma que "todo este esquema é um pretexto para punir coletivamente os adversários que ousam processar o MSG na sua rede multibilionária".

A NBC informou que também outras empresas já processaram a MSG devido à sua política.