Recontagem de votos no Kansas confirma voto a favor do direito ao aborto

Uma votação decisiva a nível estatal a favor do direito ao aborto no tradicionalmente conservador Kansas foi confirmada com uma recontagem parcial, com menos de 100 votos a mudar após o último condado ter divulgado os resultados no domingo.

Nove dos 105 condados do estado recontaram os seus votos a pedido de Melissa Leavitt, que fez pressão por leis eleitorais mais apertadas. Um ativista anti-aborto de longa data, Mark Gietzen, está a cobrir a maior parte dos custos. Gietzen reconheceu, numa entrevista, que era pouco provável que o resultado fosse alterado.

Um voto no "não" no referendo assinalou o desejo de manter as proteções existentes ao aborto e um voto no "sim" foi a favor de permitir que a Legislatura endurecesse as restrições ou proibisse o aborto. Após as recontagens, os votos "não" perderam 57 votos e o "sim" ganhou 6 votos.

A votação chamou ampla atenção porque foi o primeiro referendo estatal sobre o aborto desde que o Supremo Tribunal dos EUA anulou Roe vs. Wade em junho.