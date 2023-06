Recruta mata dois soldados em campo de tiro no Japão

JN/Agências Hoje às 10:49 Facebook

Pelo menos dois soldados japoneses morreram e um terceiro ficou gravemente ferido, alvejados por um recruta com uma espingarda automática num campo de tiro do Exército na cidade de Gifu, no centro do Japão.

Os óbitos das vítimas mortais, dois elementos da Força de Autodefesa Terrestre (GSDF) de Gifu, com 20 e 50 anos, foram declarados já depois de terem sido transportados para um hospital em estado muito grave e inconscientes, segundo a agência nipónica de notícias Jiji. O terceiro, de 25 anos, inspira cuidados.

O autor dos disparos, que ocorreram cerca das 9.10 horas locais (2.10 em Portugal) durante um treino de tiro real no campo de tiro básico de Hino, é um jovem de 18 anos candidato àquela força, segundo o Ministério da Defesa, tendo sido imediatamente detido por outros elementos da GSDF e entregue à Polícia local, onde admitiu o seu ato.

Segundo o Ministério da Defesa e a Polícia local, o treino de fogo real destinava-se a candidatos a novos elementos da GSDF, onde o jovem tinha entrado em abril.

Naquele tipo de treinos, são usadas espingardas automáticas de calibre 5,56 milímetros e os participantes usam geralmente coletes à prova de balas, seguem ordens para carregar e disparar as armas.

Crimes violentos são raros

Os crimes violentos são raros no Japão, mas vários ataques chocaram o país durante o ano passado, incluindo o assassínio a tiro, em julho de 2022, do antigo primeiro-ministro Shinzo Abe, durante uma ação eleitoral.

Em abril, o atual primeiro-ministro, Fumio Kishida, foi alvo de um engenho explosivo, também durante uma ação de campanha, ao qual escapou ileso.

A segurança foi reforçada, na sequência destes incidentes, e vários milhares de agentes foram destacados quando o Japão organizou, no mês passado, a cimeira do grupo das sete nações mais industrializadas, o G7, em Hiroxima.

Em maio, a polícia deteve um homem acusado de ter matado quatro pessoas, num ataque com uma faca e uma arma de fogo em Nagano, a oeste de Tóquio.