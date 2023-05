As manifestações regressaram às ruas, com milhares de israelitas em protesto, cortando mesmo estradas em Telavive e em Haifa, voltando a pressionar o governo mais à direita que Israel já teve contra a polémica reforma judicial que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, do partido Likud, foi forçado a suspender em março, face às gigantescas concentrações desde janeiro e a instâncias do presidente, Isaac Herzo, para tentar uma versão menos controversa.

Reforma judicial em Israel: pontos controversos JN/agências Hoje às 12:22 Facebook

Twitter

Partilhar Reforma judicial em Israel: pontos controversos Facebook

Twitter

WhatsApp

Partilhar PUB