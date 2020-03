Registadas 49 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas em Itália

JN Hoje às 17:52 Facebook

No boletim diário da Proteção Civil, o comissário de emergência anunciou esta sexta-feira que foram registadas 49 mortes nas últimas 24 horas. Há ainda um número a reter: 523 pessoas recuperaram da infeção por Covid-19 neste país.

Itália continua ainda assim a ser um dos países com mais doentes pelo novo coronavírus, com um total de casos positivos de 4,636 pessoas. No total morreram 197 pessoas em Itália devido ao coronavírus. As regiões mais afetadas são a Lombardia, Veneto e Emília Romanha.

Angelo Borrelli, comissário de emergência da Proteção Civil da Itália anunciou ainda que 523 pessoas recuperaram da infeção.