Regulador europeu aprova vacina da Moderna para crianças

JN Hoje às 14:39, atualizado às 15:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A Agência Europeia do Medicamento aprovou, esta sexta-feira, a administração da vacina contra a covid-19 da Moderna para menores entre os 12 e os 17 anos.

O regulador europeu - a primeira entidade a aprovar esta vacina para pessoas com menos de 18 anos - comunicou a decisão esta sexta-feira, argumentando que estudos realizados em mais de 3700 crianças com idades entre os 12 e os 17 anos mostraram que a substância da Moderna, já aprovada para adultos em toda a Europa, produziu a resposta de anticorpos esperada.

"A utilização da vacina Spikevax em crianças dos 12 aos 17 anos de idade será a mesma que em pessoas com 18 ou mais anos de idade. É administrada como duas injeções nos músculos da parte superior do braço, com quatro semanas de intervalo", explica a EMA.

Até agora, a única opção para vacinar crianças na Europa e na América do Norte era a vacina da Pfizer/BioNTech. A "Food and Drug Administration", equivalente à europeia Agência Europeia do Medicamento (EMA), está a considerar também a possibilidade de estender o uso da vacina da Moderna a menores de 18 anos, avança a agência de notícias "Associated Press".

Tanto a EMA como o regulador europeu alertaram para o facto de as vacinas da Moderna e da Pfizer poderem estar ligadas a reações extremamente raras em adolescentes e jovens adultos, como dor no peito e inflamação do coração.