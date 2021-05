Regulador europeu aprova vacina da Pfizer entre os 12 e os 15 anos

Rita Neves Costa com agências Hoje às 15:55, atualizado às 16:21 Facebook

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, sigla em inglês) aprovou esta sexta-feira a vacina contra a covid-19 da Pfizer para ser administrada em adolescentes entre os 12 e os 15 anos.

"Como antecipado, o Comité de Medicamentos para Humanos da EMA aprovou hoje [sexta-feira] o uso da vacina da Pfizer/BioNTech em adolescentes de 12 a 15 anos", disse Marco Cavaleri, chefe da estratégia de vacinação da Agência Europeia do Medicamento. De recordar que esta vacina já tem autorização para ser administrada em maiores de 16 anos.

A vacina da Pfizer/BioNTech foi a primeira a ter "luz verde" na União Europeia (UE) para ser administrada em crianças e adolescentes. Tal como acontece com os maiores de 16 anos, a vacina será administrada nos adolescentes entre os 12 os 15 anos com um intervalo de três semanas.

A EMA realça em comunicado que "a resposta imunitária da Comirnaty [nome da vacina] neste grupo [etário] foi comparável à resposta imunitária no grupo de 16 a 25 anos (medida pelo nível de anticorpos contra SARS-CoV-2)".

O governo alemão adiantou esta sexta-feira, ainda antes da decisão do regulador europeu, que as crianças a partir dos 12 anos vão começar a ser vacinadas com a Pfizer em junho.

Também o regulador norte-americano deu aval em maio para que esta vacina contra a covid-19 fosse administrada em jovens entre os 12 e os 15 anos. O alargamento a esta faixa etária revela-se crucial para controlar a pandemia de covid-19 e recuperar a estabilidade no país.