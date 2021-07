Regulador europeu avalia uso de Kineret em adultos com covid-19 grave

JN Hoje às 10:51 Facebook

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) começou a avaliação ao uso do fármaco Kineret em adultos com sintomas graves de covid-19.

O Kineret, cuja substância ativa é anakinra, é um medicamento imunossupressor (reduz a atividade do sistema imunitário) atualmente autorizado para várias doenças inflamatórias, sendo, por exemplo, utilizado no tratamento da artrite reumatoide.

A possível aplicação em doentes com covid-19, nomeadamente em pessoas adultas com pneumonia ou em risco acrescido de insuficiência respiratória grave, está a ser analisada pelo regulador europeu do medicamento.

As conclusões da avaliação devem ser comunicadas pela EMA em outubro, mas a previsão pode sofrer alterações caso seja necessária informação suplementar acerca do fármaco, informa a agência europeia em comunicado divulgado esta segunda-feira.