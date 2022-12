Rei Carlos III recorda mãe e homenageia trabalhadores do serviço público

JN/Agências Hoje às 16:43 Facebook

O Rei de Inglaterra, Carlos III, evocou hoje a memória da mãe, a Rainha Isabel II, na sua primeira mensagem de Natal como monarca, num discurso que também homenageou a "dedicação abnegada" dos trabalhadores do serviço público britânico.

Além de homenagear estes trabalhadores, que se encontram em confronto com o Governo britânico, com setores em greve ou com greves anunciadas, como os da Saúde e da Educação, por melhores salários, Carlos, 74 anos, também se solidarizou, na mensagem pré-gravada, com as pessoas que lutam para conseguir pagar as contas "num momento de grande ansiedade e dificuldade".

Como algumas outras partes do mundo, o Reino Unido está a lutar com uma inflação elevada, superior a 10% nos últimos meses, que tem causado uma crise de custo de vida para muitas famílias.

As primeiras palavras do rei, contudo, foram para a mãe, que morreu no passado dia 08 de setembro, aos 96 anos de idade, após 70 anos no trono.

"O Natal é uma época particularmente dolorosa para todos nós que perdemos entes queridos", disse Carlos. "Sentimos a sua ausência em cada regresso familiar [desta] temporada, e recordamo-los em cada tradição celebrada".

Carlos subiu imediatamente ao trono após a morte da rainha. A sua cerimónia de coroação está agendada para maio.