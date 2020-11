JN Hoje às 19:32 Facebook

O rei de Espanha, Felipe VI, está em isolamento profilático depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada com covid-19.

De acordo com o jornal espoanhol "El Mundo", o monarca esteve em contacto com um infetado no domingo, sendo que essa pessoa foi diagnosticada com o novo coronavírus esta segunda-feira.