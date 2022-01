Rei e rainha da Suécia testam positivo

JN/Agências Hoje às 19:56 Facebook

O rei da Suécia, Carl XVI Gustaf e a mulher, a rainha Sílvia, testaram positivo para covid-19, anunciou esta terça-feira o palácio real.

Inoculados com três doses de vacina, o rei, de 75 anos, e a rainha, de 78, testaram positivo na segunda-feira à noite, estão isolados em casa, com "sintomas ligeiros", e "sentem-se bem, tendo em conta as circunstâncias", acrescentou o palácio real sueco.

O país escandinavo registou a 30 de dezembro um número recorde de 11 507 novos casos de infeção com covid-19 num só dia, ultrapassando o anterior recorde de 11 376 casos, registado em dezembro de 2020, segundo dados divulgados esta terça-feira pela Agência de Saúde Pública.

O número diário de novas infeções baixou ligeiramente desde então, situando-se numa média de dez mil casos.

Outros membros da família real sueca já tiveram covid-19: a princesa herdeira, Victoria, e o marido, o príncipe Daniel, testaram positivo em março de 2021 e o príncipe Carl Philip e a mulher, a princesa Sofia, também foram contagiados, no final de 2020.