Rei Felipe VI e Putin entre os líderes que felicitaram Carlos III

As felicitações a Carlos III pela sua proclamação oficial como rei do Reino Unido chegam de diferentes líderes mundiais como o rei de Espanha, Felipe VI, ou o presidente russo, Vladimir Putin.

Carlos III foi hoje proclamado oficialmente rei do Reino Unido, numa cerimónia realizada no palácio de St. James, em Londres, sucedendo, aos 73 anos, à sua mãe, a rainha Isabel II, que morreu na quinta-feira aos 96 anos no castelo de Balmoral, Escócia, após sete décadas de reinado.

De Espanha, o rei Felipe VI felicitou Carlos III, desejando um reinado "frutífero e próspero" que contribua para o bem-estar do povo britânico, bem como para o fortalecimento das estreitas relações entre os dois países.

Numa nota publicada em inglês pouco depois da cerimónia oficial de proclamação, o rei espanhol transmite as suas felicitações em seu nome, do governo e do povo espanhol, num dia histórico e com a viva memória da rainha Isabel II, "a sua amada mãe".

Também o presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou uma mensagem ao novo rei, felicitando-o pela sua proclamação com votos de sucesso e saúde, de acordo com o Kremlin.

Através do Twitter, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, dirigiu uma mensagem a Carlos III a congratula-lo pela sua proclamação.

"Ao assumir os seus novos deveres, desejo-lhe um reinado de sucesso e glorioso", refere o líder europeu.

A proclamação do novo rei foi lida poucos minutos depois das 10 horas na cerimónia chamada Conselho de Adesão, um ritual da monarquia britânica transmitido em direto pela primeira vez na História.

O Conselho de Adesão foi seguido pela Proclamação Principal, que foi lida por volta das 11:00 na varanda no Palácio de St. James. A Proclamação foi lida pelo Rei das Armas da Jarreteira, acompanhado pelo Cone Marechal, por outros oficiais de armas e pelos sargentos de armas.

A Rainha Isabel II morreu na quinta-feira aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu a 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, Jorge VI, que passou a reinar quando o irmão, Eduardo VIII, abdicou.