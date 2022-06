Reino Unido a braços com maior greve ferroviária dos últimos 30 anos

O Reino Unido está a enfrentar a maior greve ferroviária dos últimos trinta anos, com os trabalhadores filiados ao sindicato Rail, Maritime and Transport (RMT) da rede ferroviária Network Rail a reivindicarem aumentos salariais. A paralisação, cujo primeiro dia foi esta terça-feira, irá estender-se para quinta e sábado, mas esta quarta-feira os sinais da interrupção também se fizeram sentir nas principais estações da Grã-Bretanha, causando perturbações a milhões de pessoas em Inglaterra, País de Gales e Escócia.

O RMT, a Network Rail e as restantes empresas ferroviárias têm estado em negociações desde que a greve começou, na terça-feira - dia em que apenas 20% dos comboios estiveram em funcionamento, afetando um em cada cinco britânicos, indica uma pesquisa da YouGov -, na tentativa de chegarem a um consenso no que diz respeito a condições laborais.

O sindicato pede um aumento dos salários, reivindica melhores condições de trabalho e mostra-se contra a redução de postos que as empresas de transportes pretendem fazer ainda este ano, mas enquanto não há acordo os passageiros vão continuar com mobilidade condicionada, alerta.

De acordo com a "Sky News", apenas 60% dos serviços ferroviários habituais deverão funcionar ao longo desta quarta-feira, ainda assim, espera-se que os constrangimentos não sejam tão graves como no dia anterior. Aos condicionamentos nos comboios, junta-se ainda uma greve no metro de Londres, que na manhã desta quarta-feira registou graves atrasos em algumas das linhas mais movimentadas da capital inglesa.

O sindicato estima que na quinta-feira o cenário será mais catastrófico, assemelhando-se à situação do primeiro dia de greve. Está previsto que apenas 20% dos serviços estejam em funcionamento e com horários muito restritos, esperando-se que mais de 50 mil trabalhadores adiram à paralisação.

O RMT sustenta que há a necessidade de um aumento salarial de pelo menos 7% para fazer face ao aumento do custo de vida no Reino Unido, tendo em conta que a inflação já chegou aos 9% e deverá, estima o Banco de Inglaterra, continuar a subir nos próximos meses. A imprensa britânica dá conta de que a Network Rail sugeriu subir os salários em 4%, porém, a proposta ainda fica abaixo daquilo que foi reivindicado pelo sindicato.

Dominic Raab, vice-primeiro-ministro do Reino Unido, defendeu esta quarta-feira que o Governo britânico não pode permitir que os "sindicatos militantes" ganhem esta discussão, frisando que, embora prefira evitar conflitos, o mais importante "é proteger a população e os mais mal pagos". Raab afirmou que entende "o que os sindicatos sentem", porém, lembrou que este tipo de perturbações "afetam milhões de pessoas", sobretudo os estudantes que estão em época de exames e não têm como se deslocar até à escola.

Um dia antes, o primeiro-ministro do Reino Unido usou os mesmos argumentos para criticar a greve. Aos membros do Executivo britânico, Boris Johnson sublinhou os efeitos negativos da paralisação, não só para as crianças e jovens em idade escolar, como "para as pessoas que querem ir trabalhar". "Estas greves são erradas e desnecessárias", sustentou o líder de Downing Street.

Este tipo de declarações tem feito com que a posição do Governo de Londres seja duramente criticada, mas o núcleo duro de Johnson não é o único que está debaixo de fogo. Também ao Partido Trabalhista têm sido lançadas farpas por parte dos sindicatos.

Apesar de 2020, aquando da candidatura a líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer se ter autodenominado "sindicalista orgulhoso", dois anos depois, e numa altura em que o RMT luta por melhores condições salariais, o principal opositor de Johnson afasta-se da discussão e ordenou que as principais figuras do partido não marcassem presença nas manifestações que ocorrem em todo o país.

Mick Lynch, secretário-geral do RMT, contesta a falta de apoios, mas assegura que a paralisação irá "durar o tempo que for preciso", uma vez que os trabalhadores precisam de "segurança, de condições decentes e de um acordo abrangente". Segundo Lynch, na base do conflito está "a decisão do governo conservador de cortar quatro mil milhões de libras [4,6 mil milhões de euros] em subsídios dos sistemas de transporte do Reino Unido".

De acordo com os dados da empresa britânica TomTom, os condicionamentos na ferrovia causaram constrangimentos no trânsito na manhã desta quarta-feira, nomeadamente em Londres, onde, durante a hora de ponta, os níveis de tráfego chegaram aos 95%.

Além das restrições a alunos e trabalhadores, no próximo sábado, a paralisação poderá afetar vários eventos desportivos e culturais, como o festival de música Glastonbury e concerto dos Rolling Stones no Hyde Park.

No entanto, as greves podem não ficar por aqui em terras de Sua Majestade. Várias associações sindicais de médicos, advogados, professores, trabalhadores do lixo e carteiros, também estão a planear paralisações que podem ocorrer já nas próximas semanas. As motivações são as mesmas: inflação e salários baixos.

Caos nos aeroportos

Nas últimas semanas, os problemas nos aeroportos também têm afetado a mobilização no Reino Unido. No último fim de semana, a situação agravou-se no aeroporto de Heathrow, que, atualmente, é o mais movimentado da Europa.

Devido à acumulação de malas num dos terminais, o aeroporto londrino teve, esta segunda-feira, de pedir às companhias aéreas que cancelassem 10% dos voos previstos. Pelo menos 15 companhias aéreas acederam ao pedido, sendo que a TAP foi uma delas.

A situação prende-se com a falta de trabalhadores, uma vez que os disponíveis não conseguem dar resposta ao aumento de tráfego que os aeroportos londrinos tiveram após a pandemia e, segundo o diretor executivo do aeroporto de Heathrow, poderá demorar mais de um ano até que tudo volte à normalidade.

Também o aeroporto de Gatwick, o segundo maior do país, decidiu limitar o número de voos diários durante o verão, o que pode afetar diretamente as férias de milhares de turistas.