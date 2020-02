Reino Unido aponta coronavírus como ameaça grave contra saúde pública

Hoje às 10:32 Facebook

O governo britânico apontou o novo coronavírus como uma "ameaça grave contra a saúde pública e anuncia, esta segunda-feira, medidas de proteção para a população.

"A transmissão do novo coronavírus constitui uma ameaça grave e iminente para a saúde pública", indicou, esta segunda-feira, o Ministério da Saúde do Reino Unido através de um comunicado.

O ministério anuncia que vai tomar medidas para "atrasar ou impedir novas transmissões do vírus".

As autoridades chinesas elevaram, esta segunda-feira, para 908 mortos e mais 40 mil infetados o balanço do surto de pneumonia na China continental causado pelo novo coronovírus (2019-nCoV) detetado em dezembro, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

No domingo, segundo dados divulgados pela Comissão Nacional de Saúde da China, foram registadas no território continental chinês 97 mortes e detetados 3.000 novos casos de infeção.

O número total de mortes ascende a 910, contabilizando as duas registadas fora da China continental, uma nas Filipinas e outra em Hong Kong.

O balanço ultrapassa o da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que entre 2002 e 2003 causou a morte a 774 pessoas em todo o mundo, a maioria das quais na China, mas a taxa de mortalidade permanece inferior.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 350 casos de contágio confirmados em 25 países. Na Europa, o número chegou no domingo a 39, com duas novas infeções detetadas em Espanha no Reino Unido.