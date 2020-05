Reino Unido com ligeiro aumento de mortes por covid-19: mais 351 vítimas num dia

JN/Agências Hoje às 14:49 Facebook

Um total de 36.393 pessoas infetadas morreram no Reino Unido após terem feito um teste de diagnóstico, mais 351 do que no dia anterior, anunciou esta sexta-feira o ministério da Saúde.

Nas últimas 24 horas foram identificados mais 3287 casos de contágio, contribuindo para um total de 254195 registados durante a pandemia de covid-19.

Na quinta-feira, o balanço oficial do governo tinha registado mais 338 mortes e mais 2615 infetados.

A tendência geral de descida nestes números tem levado o governo a manter o plano para continuar a aliviar o regime de confinamento, com uma nova fase prevista no início de junho de abertura parcial de escolas primárias e lojas não essenciais.

O governo pretende também introduzir um sistema de quarentena de 14 dias às pessoas que cheguem do estrangeiro para tentar travar a transmissão da covid-19.

Os detalhes da medida vão ser divulgados esta tarde pela ministra do Interior, Priti Patel, na conferência de imprensa diária do governo sobre a crise da pandemia de covid-19 no país.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 330 mil mortos e infetou mais de 5,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,9 milhões de doentes foram considerados curados.