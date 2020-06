Reino Unido com mais 128 mortes por covid-19 em 24 horas

JN/Agências Hoje às 17:09 Facebook

O Reino Unido registou, nas últimas 24 horas, 128 mortes de pessoas infetadas com covid-19, totalizando 42589 óbitos confirmados com a realização de testes, anunciou este sábado o Ministério da Saúde britânico.

Segundo a mesma fonte, até ao momento houve 303110 casos de infeções pelo vírus, sendo que 1295 foram registados nas últimas 24 horas.

Estes são os números mais recentes a dias de o executivo de Boris Johnson anunciar na próxima semana o relaxamento de mais restrições, a fim de reativar a economia nacional.

Entre as medidas previstas está, a partir de 4 de julho, a reabertura de bares, restaurantes e cafés que funcionarão segundo medidas rigorosas de segurança para evitar a propagação do vírus.

Também se espera que Boris Johnson aligeire a medida social de dois metros de distanciamento, que se aplica em todo o país, uma vez que muitos setores económicos temem o seu impacto negativo nos negócios.

A Irlanda do Norte, Escócia e o País de Gales ainda não se pronunciaram nesse sentido, se bem que a chefe do governo escocesa, Nicola Sturgeon, indicou que vai rever as últimas evidencias científicas.

O diário britânico "The Times" divulgou este sábado o conteúdo do rascunho de um documento do Governo onde aparecem as diretrizes para instalações como bares, restaurantes ou ginásios seguirem quando retomarem as suas atividades.