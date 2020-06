Reino Unido com mais 43 mortes por covid-19 em 24 horas

JN/Agências Hoje às 16:07 Facebook

O número de mortos com covid-19 no Reino Unido ascende a 42632, depois de mais 43 mortes registadas nas últimas 24 horas, de acordo com a informação divulgada este domingo pelo Ministério da Saúde.

Até à data, o Reino Unido contabilizou 304331 casos positivos de contágio pelo novo coronavirus, dos quais 1221 nas últimas 24 horas, segundo a mesma fonte oficial.

O número de mortos divulgados este domingo é significativamente menor do que no sábado, quando foram comunicadas 128 mortes por covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 464 mil mortos e infetou mais de 8,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1530 pessoas das 39133 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.