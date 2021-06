Reino Unido com número mais alto de novos infetados desde março

JN/Agências Hoje às 17:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de seis mil pessoas testaram positivo à covid-19 nas últimas 24 horas no Reino Unido, o valor mais alto num único dia desde março, de acordo com os últimos dados do Governo britânico.

No total, foram notificados 6238 casos e 11 mortes nas últimas 24 horas, enquanto na véspera tinham sido registadas 18 mortes e 5274 novos casos.

Nos últimos sete dias, entre 29 de maio e 4 de junho, a média diária foi de oito mortes e 4147 casos, o que corresponde a uma descida de 5,2% no número de mortes, mas uma subida de 39,8% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

O índice de transmissibilidade (Rt) subiu para mais de um na maioria do país (entre 1-1,2 em Inglaterra e 1,1-1,3 na Escócia), refletindo a aceleração das infeções no país devido à variante Delta (B1.617.2, identificada pela primeira vez na Índia).

De acordo com o cientista da universidade Imperial College London Neil Ferguson, esta variante pode ser 60% mais contagiosa do que a variante Alpha encontrada em Kent (sudeste da Inglaterra), chamada Alpha (B.1.1.7, detetada pela primeira vez no Reino Unido).

"É importante dizer que a maioria das pessoas atualmente hospitalizadas com essa variante, e com qualquer variante, não foram vacinadas. Por isso está claro que as vacinas ainda têm um efeito considerável", disse esta sexta-feira à BBC.</p>

Desde dezembro foram imunizadas 39 949 694 pessoas com uma primeira dose de uma vacina contra a covid-19, o que corresponde a 75,8% da população adulta.

PUB

26 799 944 pessoas, ou 50,9% da população adulta, já receberam também a segunda dose.

Desde o início da pandemia, foram notificados 127 823 óbitos de covid-19 num total de 4 506 018 infeções confirmadas no Reino Unido.