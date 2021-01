Reino Unido com quase 58 mil novos casos de covid num dia

JN/Agências Hoje às 17:14 Facebook

O Reino Unido registou 57 725 casos de covid-19 em 24 horas, o número mais elevado no país desde o início da pandemia, indicou este sábado o Ministério da Saúde britânico.

Segundo os últimos dados oficiais divulgados, houve 445 mortes ligadas à covid-19, menos do que as 613 comunicadas no dia anterior. O número de novos contágios mantém-se acima dos 50 mil há cinco dias consecutivos.

O total de infeções no Reino Unido desde o princípio desta crise sanitária ascende agora a 2 599 789 e o número de mortos é de 74 570.

Os especialistas consideram que estes níveis alarmantes de casos se devem ao aparecimento de uma nova variante do vírus, mais contagiosa, que levou a um aumento das restrições para o nível máximo em grande parte do território.

A grave situação ameaça sobrelotar os hospitais, alertam os peritos, numa altura em que escolas secundárias, universidades e muitas instituições do ensino primário atrasam o regresso às aulas para 18 de janeiro, quando estava previsto que as férias de Natal terminassem na segunda-feira.

O presidente da Ordem dos Médicos britânica, Andrew Goddard, alertou este sábado em declarações à BBC, que o Natal e a nova variante do coronavírus terão "um grande impacto" nas próximas semanas na propagação do vírus no Reino Unido.

A partir de segunda-feira, o Reino Unido poderá contar com duas vacinas para enfrentar a crise sanitária, após ter sido aprovada pelos reguladores na semana passada a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca, que se junta à da Pfizer/BioNTech.