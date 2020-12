Reino Unido confirma outra variante "mais transmissível" ligada à África do Sul

Tiago Rodrigues Hoje às 15:58 Facebook

Dois casos de uma nova variante "mais transmissível" da covid-19 ligada à África do Sul foram identificados no Reino Unido, disse esta quarta-feira o secretário de Estado da Saúde britânico.

Matt Hancock afirmou numa conferência de imprensa em Downing Street que ambos os casos são contactos de pessoas que viajaram da África do Sul nas últimas semanas.

As pessoas infetadas com a nova variante e os contactos delas estão em quarentena.

"Esta nova variante é altamente preocupante porque é ainda mais transmissível e parece ter sofrido mais mutações do que a nova variante que foi descoberta no Reino Unido", acrescentou Matt Hancock, garantindo que a nova estirpe "será analisada em breve em Porton Down".

Foram anunciadas restrições imediatas para quem viaja da África do Sul. Além disso, as pessoas que estiveram em contacto com qualquer pessoa que tenha estado na África do Sul nas últimas duas semanas foram informadas que devem entrar em quarentena.

O secretário de Estado da Saúde disse que o Governo britânico está "extremamente grato ao Governo sul-africano pelo rigor da sua ciência e pela abertura e transparência com que agiram corretamente, tal como agimos quando descobrimos uma nova variante aqui".