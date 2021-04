Reino Unido corta 85% da ajuda ao planeamento familiar da ONU

Sílvia Rodrigues Hoje às 16:30 Facebook

O Reino Unido, até agora um dos maiores doadores do Fundo de População da ONU (UNFPA), reduziu 85% do financiamento para métodos contracetivos - de 177 milhões para 26 milhões de euros.

O corte por parte do Reino Unido, de acordo com UNFPA, citada pelo "The Guardian", poderia ajudar a prevenir um quarto de milhão de mortes infantis e maternas, 14 600 milhões de gestações indesejadas e 4 300 milhões de abortos inseguros.

Recorde-se que, no ano passado, o Reino Unido se havia comprometido a doar 489 milhões de euros para o Fundo de População das Nações Unidas até 2025, representando a maior parceria financeira da história do UNFPA.

Contudo, e segundo a BBC, o governo afirmou serem necessárias "decisões difíceis em tempos de Covid". Um porta-voz da agência governamental Foreign and Commonwealth Development Office (FCDO) explicou que se trata de reduções temporárias nos gastos, uma vez que a pandemia afetou gravemente as finanças públicas.

A diretora-executiva Natalia Kanem da UNFPA, afirmou ao The Guardian: "O UNFPA reconhece a situação desafiadora enfrentada por muitos governos doadores, mas lamenta profundamente a decisão de nosso parceiro de longa data e defensor de se afastar dos seus compromissos num momento em que as desigualdades estão a ficar mais evidentes e a solidariedade internacional é mais necessária do que nunca".

Para Kanem esta atitude por parte do Reino Unido será "devastadora para várias mulheres, meninas e famílias ao redor do mundo".

Ao jornal britânico a mesmo porta-voz da FCDO contou que, apesar de tudo, "cerca de 11 milhões de euros serão usados para combater a pobreza, enfrentar as mudanças climáticas e melhorar a saúde global".

Rose Caldwell, diretora executiva da organização Plan International UK, criticou a decisão do Reino Unido apelidando-a de "vergonhosa". "Cortar fundos para serviços de saúde sexual e reprodutiva não faz sentido. Custará vidas, atrapalhará a luta pela igualdade de género e tornará quase impossível para o governo cumprir as suas promessas sobre educação para meninas e o fim das mortes maternas, neonatais e infantis".

Além do apoio às jovens e do combate às gestações indesejadas, o Reino Unido também cortou o apoio para saneamento e higiene. Tim Wainwright, porta-voz da organização de combate à pobreza WaterAid, pediu para o governo reverter os cortes "na primeira oportunidade possível". "O primeiro passo na defesa contra a Covid-19 e dos impactos das mudanças climáticas é água limpa e saneamento", explicou à BBC.

Recorde-se que, em 2019, o Reino Unido contribuiu com cerca de 202 milhões de euros para melhores condições de higiene. Nos últimos cinco anos ajudaram a levar água potável, boa higiene e melhor saneamento a 62 milhões de pessoas, segundo Wainwright.

Os cortes fazem parte dos planos da Grã-Bretanha em reduzir o orçamento de ajuda externa de 0,7% para 0,5% do PIB.