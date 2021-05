Reino Unido desce nível de alerta perante desaceleração de casos

JN/Agências Hoje às 13:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Os quatro diretores gerais de Saúde do Reino Unido concordaram que o grau de alerta para a pandemia deve passar do nível 4 para o 3, o que significa que a transmissão do coronavírus deixou de aumentar exponencialmente.

Numa declaração feita pelos diretores gerais de Saúde de Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, bem como do diretor médico do serviço de saúde (NHS), Stephen Powys, os responsáveis disseram que a decisão foi tomada após recomendação do Centro de Biossegurança Comum e análise dos dados mais recentes.

"Graças aos esforços da população do Reino Unido no distanciamento social e ao impacto que estamos a começar a ver do programa de vacinação, o número de casos, mortes e pressão nos hospitais da covid-19 caíram consistentemente", referem.

No entanto, continuam, a doença "ainda está a circular, com pessoas a serem infetadas e a transmitir o vírus todos os dias, por isso todos nós precisamos de continuar vigilantes. Esta continua a ser uma grande pandemia em todo o mundo".

O anúncio acontece horas antes de o primeiro-ministro confirmar, esta tarde, que Inglaterra vai avançar para a próxima etapa do plano de desconfinamento a partir da próxima semana, com a possibilidade de sociabilização em espaços fechados e abraços.

A nova etapa, a terceira do roteiro do Governo, entrará em vigor no dia 17 de maio e vai permitir ao setor da restauração servir dentro de portas e aos clubes de futebol voltarem a jogar com espetadores.

PUB

Desde o lançamento da campanha de vacinação, no início de dezembro, mais de 35 milhões dos 68 milhões de habitantes do Reino Unido receberam uma primeira dose de uma vacina contra a covid-19, ou seja, 67% da população adulta.

O Reino Unido é, todavia, o país com o maior número de mortes na Europa, 127.605 desde o início da pandemia.