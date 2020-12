Reino Unido encontrou "nova variante" do SARS-CoV-2

JN/Agências Hoje às 17:44 Facebook

Uma "nova variante" de SARS-CoV-2, o coronavírus na origem da covid-19, que se propaga rapidamente foi identificada no Reino Unido, anunciou esta segunda-feira o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock.

"Identificámos uma nova variante do coronavírus, que pode estar associada à disseminação mais rápida no sudeste da Inglaterra. A análise inicial sugere que essa variante está a espalhar-se mais rápido do que as variantes existentes", disse aos deputados, numa declaração na Câmara dos Comuns.

Hancock disse terem sido encontrados mais de 1000 casos com esta variante, predominantemente no sul da Inglaterra, onde as infeções tem estado a acelerar nas últimas semanas.

O governante afirmou também que variantes semelhantes foram encontradas noutros países nos últimos meses e que as autoridades de saúde britânicas notificaram a Organização Mundial de Saúde (OMS).

"A esta altura, nada sugere que esta variante possa causar complicações mais graves da doença e é altamente improvável que esta mutação não responda à vacina", adiantou.

Além de Londres, partes dos condados de Essex e South Hertfordshire vão passar para o grau mais alto da escala de três níveis de restrições, o que significa que as pessoas de agregados diferentes só podem encontrar-se em espaços públicos ao ar livre e bares e restaurantes devem fechar, exceto se venderem para fora.

Algumas autarquias de Londres optaram por antecipar para terça-feira o encerramento das escolas previsto para o final da semana.

O Reino Unido é o segundo país com o balanço mortal mais elevado, 64 170 mortos registados até domingo.