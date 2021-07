Reino Unido estima dever 43750 milhões de euros, abaixo do calculado pela UE

JN/Agências Hoje às 17:41 Facebook

O Governo britânico revelou, esta quinta-feira, estimar que a contribuição do Reino Unido para a União Europeia depois do Brexit é de 37300 milhões de libras (43750 milhões de euros), valor abaixo do que foi calculado recentemente pela UE.

Numa declaração escrita ao Parlamento, tornada pública esta quinta-feira, o secretário de Estado das Finanças, Steve Barclay, disse que a contribuição financeira devida no âmbito do Acordo de Saída da UE está estimada em 37300 milhões de libras (4.750 milhões de euros no câmbio atual).

Este valor está aquém dos 47500 milhões de euros (40500 milhões de libras) recalculados pela Comissão Europeia e incluídos na semana passada nas contas anuais da UE para o exercício financeiro de 2020.

A contribuição inclui compromissos financeiros que o Governo britânico assumiu enquanto Estado membro e também durante a transição pós-Brexit que durou entre 1 de fevereiro e 31 de dezembro de 2020, bem como o encargo do Reino Unido para o regime de pensões e seguro de doença da UE.

O Governo britânico sempre disse que a conta final ficaria entre 35 mil milhões e 39 mil milhões de libras esterlinas e na semana assada afirmou "não reconhecer" a projeção feita por Bruxelas.

Barclay adiantou também que um primeiro pagamento de 3740 milhões no final de junho, e um novo recibo deverá ser recebido em setembro.

O Reino Unido saiu da UE num processo apelidado de Brexit, na sequência de um referendo realizado em 2016, mas que se prolongou devido às negociações de um acordo de saída, que só foi ratificado em janeiro de 2020.