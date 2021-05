Reino Unido já vacinou 66% dos adultos com uma dose

JN/Agências Hoje às 17:47 Facebook

O Reino Unido registou a morte de 13 pessoas e 2613 novos casos de ​​​​​​​covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os últimos dados do Governo britânico, que já imunizou 66% dos adultos com primeira dose de vacina.

Na quarta-feira foram inoculadas 139.097 pessoas com a primeira dose de uma das três vacinas aprovadas no Reino Unido (Pfizer, AstraZeneca e Moderna) e 404.226 pessoas com uma segunda dose.

Desde dezembro foram imunizadas 34.934.171 pessoas com uma primeira dose dos fármacos, das quais 16.291.719 já receberam também a segunda dose, administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.

Isto corresponde a 66,3% dos adultos vacinados com uma primeira dose e 30,9% com ambas as doses.

Na quarta-feira tinham sido contabilizadas 27 mortes e 2.144 casos. Nos últimos sete dias, entre 30 de abril e 06 de maio, a média diária foi de 11.5 mortes e 2.044 casos, tendo o número de mortes descido 48,4% e o número de infeções 9,5% relativamente aos sete dias anteriores.

Desde o início da pandemia, no Reino Unido foram notificados 127.583 óbitos de covid-19 num total de 4.428.553 infeções confirmadas no país.

A pandemia de ​​​​​​​covid-19 provocou, pelo menos, 3.244.598 mortos no mundo, resultantes de mais de 155,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.