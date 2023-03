Reino Unido paga 500 milhões para travar migrantes

JN/Agências Hoje às 16:19 Facebook

O Reino Unido prometeu contribuir com 541 milhões de euros nos próximos três anos para reforçar o controlo das costas francesas e impedir a travessia de migrantes ilegais no Canal da Mancha.

O novo acordo com França foi um resultado da cimeira franco-britânica que teve lugar hoje em Paris, com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

"Nos próximos três anos, a contribuição do Reino Unido será de 141 milhões de euros em 2023-24, 191 milhões em 2024-25 e 209 milhões em 2025-2026", de acordo com um comunicado emitido após a cimeira franco-britânica.

Sunak anunciou ainda a abertura de "um novo centro de detenção no norte de França, um novo centro de comando que reúne as equipas [francesas e britânicas] pela primeira vez e 500 agentes adicionais para patrulhar as praias francesas".

Mais 'drones' e outras tecnologias de vigilância serão utilizados "para aumentar a taxa de interceção", acrescentou, numa conferência de imprensa conjunta.

O presidente francês salientou que os dois países querem "avançar juntos" na luta contra a imigração irregular, estando "conscientes dos desafios humanos" e da "extrema sensibilidade destas questões".

Em 2022, referiu, foram impedidas mais de 30 mil travessias e desmanteladas 55 redes de crime organizado, resultando na detenção de 500 pessoas, "graças ao trabalho da unidade conjunta franco-britânica de informação".

Pelo contrário, quase 46 mil pessoas conseguiram fazer a travessia no ano passado, contra 28 mil em 2021, de acordo com as estatísticas das autoridades britânicas.

Os dois países assinaram um novo acordo em meados de novembro que implicava a contribuição britânica de 72,2 milhões de euros para trabalharem em conjunto no combate às migrações ilegais, mas o financiamento terminaria em 2023.

"Decidimos hoje continuar nesta direção de uma forma muito operacional, concreta e consciente da natureza partilhada da nossa responsabilidade", disse Macron.

O chefe de Estado francês colocou de parte um entendimento bilateral para França receber migrantes ilegais que cheguem ao Reino Unido, lembrando que é algo que terá de ser negociado com a União Europeia.

Desde a saída da União Europeia (UE) que o Reino Unido deixou de fazer parte da convenção de Dublin, que permite o repatriamento dessas pessoas para países considerados seguros por onde tenham passado.

Londres argumenta que os migrantes devem pedir asilo nos países europeus por onde passam, em vez de tentar chegar a território britânico.