Reino Unido paga aos reclusos albaneses para os deportar para casa

O Ministério do Interior do Reino Unido confirmou que mais de mil indivíduos foram "devolvidos" pelo país à Albânia, desde que ambos os países assinaram um acordo de cooperação para "dissuadir e interromper a imigração ilegal".

Todas as semanas chega um avião ao Aeroporto de Tirana, na Albânia, "carregado" com deportados que regressam ao país. De acordo com as autoridades albanesas, a maioria dos indivíduos cometeu algum tipo de crime durante a sua estadia no Reino Unido.

Os voos de deportação aumentaram exponencialmente devido ao acordo assinado entre a Albânia e o Reino Unido, em dezembro do ano passado. Entre as mais de mil pessoas que regressaram, cerca de metade fizeram-no de livre vontade, outros são "requerentes de asilo que falharam e infratores estrangeiros", revela a BBC News.

Segundo testemunhos, o Reino Unido chegou a oferecer dinheiro para persuadir as pessoas a deixar o país. Além disso, foram reduzidas as penas àqueles que tinham sido condenados enquanto estavam emigrados.

"O oficial de imigração vem ver-nos e pergunta se queremos voltar (para a Albânia) ou ficar no Reino Unido. Eles explicaram que, se voltarmos, tiram um ano da nossa sentença", explica uma testemunha à estação televisiva.

O Reino Unido criou o Early Release Scheme (ERS), (Esquema de Libertação Antecipada, em tradução livre) para reduzir as penas dos indivíduos e assim poder retirá-los o mais rapidamente do país. Apesar de, em alguns casos, serem os próprios indivíduos a optar por esta opção, noutros, a atitude é tomada sem o consentimento das pessoas em questão.

Criminosos tentam regressar a Inglaterra

De acordo com a BBC News, as autoridades albanesas intensificaram as verificações dos passaportes nas fronteiras do país, de forma a "diminuir o número de indivíduos da "lista negra" que tentam fugir do país".

Quando questionado sobre os criminosos que tentam fugir da Albânia e regressar ao Reino Unido, o ministro do Interior, Bledar Çuçi, esclareceu que "não é possível colocar um chip em todas as pessoas e segui-las sempre, porém, se houver pessoas com antecedentes criminais, especialmente no tráfico, a polícia estará ainda mais alerta".

O ministro acrescenta ainda que sugeriu à ministra do Interior do Reino Unido, Suella Braverman, que atribuísse a "legalização imediata a todos os albaneses que trabalham no Reino Unido, de forma honesta, e que não têm antecedentes criminais".