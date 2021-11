Reino Unido pede a França para abandonar as ameaças em 48 horas

JN/Agências Hoje às 12:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss, pediu, esta segunda-feira, à França que abandone em 48 horas as ameaças relacionadas com o conflito pesqueiro, agravadas na semana passada pela retenção de um navio pesqueiro deste país.

França avisou que poderá aplicar sanções contra o Reino Unido a partir de terça-feira se não chegar a um acordo para que Londres lhe conceda as licenças de pesca a que considera ter direito ao abrigo do acordo do Brexit.

A ministra das Relações Exteriores afirmou hoje, em declarações à "Sky News", que França e Reino Unido ainda não chegaram a um acordo e acusou Paris de fazer "ameaças completamente irracionais" contra a indústria pesqueira britânica.

"Eles têm que retirar essas ameaças", insistiu a ministra, que não descartou o recurso a medidas legais, ressalvando que o problema "precisa de ser resolvido nas próximas 48 horas".

França pretende proibir os navios de pesca britânicos de desembarcar as suas capturas em alguns portos franceses e quer apertar os controles sanitários e alfandegários.