Reino Unido preocupado com variante descoberta na Índia

JN/Agências Hoje às 18:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O Reino Unido registou a morte de 11 pessoas e 2.284 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os últimos dados do Governo britânico, que reiterou esta quarta-feira preocupação com uma variante descoberta na Índia.

"Devemos estar vigilantes porque a ameaça deste vírus permanece e novas variantes representam um perigo potencialmente mortal, incluindo uma identificada primeiro na Índia, que é uma preocupação crescente aqui no Reino Unido", afirmou hoje o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, no parlamento.

Na terça-feira tinham sido contabilizadas 20 mortes e 2.474 casos.

Nos últimos sete dias, entre 6 e 12 de maio, a média diária foi de 10 mortes e 2.290 casos, o que corresponde a uma descida de 22,2% no número de mortes e aumento de 13,4% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

Na segunda-feira estavam hospitalizadas 1.121 pacientes, o valor mais baixo desde meados de setembro.

Desde o início da pandemia, foram notificados 127.640 óbitos de covid-19 num total de 4.441.975 infeções confirmadas no país.

Desde dezembro foram imunizadas 35.722.461 pessoas com uma primeira dose de uma vacina contra a covid-19, o que corresponde a 67,8% da população adulta.

PUB

18.438.532 pessoas já receberam também a segunda dose, administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.319.512 mortos no mundo, resultantes de mais de 159,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.