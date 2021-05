Reino Unido preside a 2 de junho a cimeira global sobre vacinas

JN/Agências Hoje às 19:22 Facebook

O Reino Unido preside a 2 de junho à primeira cimeira global destinada a criar confiança nas vacinas contra a covid-19, anunciou o Governo britânico em comunicado.

A cimeira, que visa aumentar a imunização em todo o mundo, terá um formato digital por causa da pandemia da covid-19 e irá reunir políticos e especialistas, a indicar posteriormente.

Dois dos participantes já confirmados serão o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, e a antropóloga norte-americana Heidi Larson, que dirige um projeto contra a desinformação sobre os programas de vacinação.

O Reino Unido preside este ano ao G7 (grupo dos sete países mais ricos do mundo) e pretende, com esta cimeira, abordar de que forma os governos e o setor privado podem ajudar a combater a desinformação sobre as vacinas e convencer as pessoas a imunizarem-se contra o coronavírus SARS-CoV-2, que causa a covid-19.

A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 3.359.726 mortos no mundo, resultantes de mais de 161,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

Em Portugal morreram 17.006 pessoas dos 841.848 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

