Reino Unido prolonga envio de sistema de defesa antimísseis para Kiev

JN/Agências Hoje às 15:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O governo britânico anunciou, esta terça-feira, a intenção de prolongar o envio do sistema de defesa antimísseis "Sky Sabre" para a Polónia, no contexto da invasão russa da Ucrânia.

A medida foi confirmada pelo ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, durante uma visita à cidade polaca de Zamosc para inspecionar uma unidade militar polaca, indicou a televisão pública TVP.

"Decidimos prolongar o envio dos nossos sistemas antiaéreos de médio alcance para garantirmos que a Polónia está fora de perigo enquanto ajuda a Ucrânia", assegurou Wallace, sem especificar durante quanto tempo se manterá a decisão.

PUB

Em julho, o ministro da Defesa polaco, Mariusz Blaszczak, anunciou que o Reino Unido ira deslocar para o seu país este sistema. Londres mantém um contingente militar na Polónia, no âmbito das forças da NATO, e que inclui 700 efetivos.

O Exército britânico incorporou o novo sistema antiaéreo Sky Sabre em finais de 2021 para substituir os mísseis Rapier, utilizados desde a década de 1970.

Ainda hoje, o Presidente da Polónia, Andrzej Duda, exortou os países da NATO a aumentarem a produção de armamento para a sua entrega final à Ucrânia. "Precisam de mais armas que nunca, e se as enviarmos ainda é pouco. Deve aumentar-se a sua produção nos dois lados do Atlântico", disse Duda no decurso do Fórum de Segurança de Varsóvia.

"De momento não produzimos armamento suficiente para ajudar a Ucrânia, e, em simultâneo, para enfrentar as ameaças provenientes da Rússia", acrescentou.