Reino Unido quer enviar migrantes que cheguem ao país para o estrangeiro

Hoje às 16:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministério do Interior britânico está a definir um novo sistema de asilo e imigração para os refugiados que chegam ao país através de "rotas ilegais". Esta nova política pretende enviar os imigrantes para colónias britânicas, territórios a quilómetros do continente, para serem processados lá.

Esta iniciativa é uma resposta ao número crescente de requerentes de asilo que, com o Brexit, atravessam o Canal da Mancha de forma ilegal. Por isso, a administração britânica está a ponderar construir centros de detenção e processamento de imigrantes ilegais na ilha de Gibraltar, na ilha de Ascensão e também na ilha de Man, no Mar da Irlanda. Todos estes destinos ficam a milhares de quilómetros do Reino Unido.

A ideia de centros de detenção fora do território é uma imitação do modelo australiano, que envia os migrantes que chegam ao país para ilhas da Papua Nova Guiné e Nauru, no Pacífico. No entanto, estes campos têm sido alvo de duras críticas, por parte das organizações humanitárias, uma vez que o "processamento" dos refugiados demora anos e também pelas várias queixas de agressões relatadas.

O governo britânico esclareceu que apenas os requerentes de asilo que chegam por "rotas ilegais" (ou seja, clandestinos num barco, ou escondidos entre as rodas de um camião) seriam enviados para as ilhas, e não aqueles que chegam por "rotas convencionais", ou seja, pelo aeroporto. A ministra do Interior britânico, Priti Patel, afirma que o objetivo é ter uma "forma humana e compassiva de lidar com o problema, para dissuadir os estrangeiros de procurar asilo e cair nas mãos de gangsters".

Fabian Picardo, o primeiro-ministro de Gibraltar, manifestou a sua surpresa por não ter sido consultado sobre o assunto pela metrópole, e recordou que haveria "considerações legais e constitucionais, bem como limitações geográficas" a ter em conta. Já Howard Quyle, ministro da Ilha de Man (uma dependência da coroa que não faz parte do Reino Unido) interpelou Johnson em público, garantindo que ele nunca concordaria com tal "disparate".

Ao abrigo do direito internacional, as pessoas podem procurar asilo em qualquer país. Porém, por ter saído da União Europeia, o Reino Unido já não pode devolver os refugiados ao local onde embarcaram (França, na maioria dos casos), mas por lei tem de os receber e processar a aplicação deles no país. Atualmente, muitos acabam retidos num grande centro de detenção perto do aeroporto de Heathrow.

PUB

O número de migrantes que chegaram à costa inglesa em 2020 foi quatro vezes maior do que em 2019. No ano passado, mais de oito mil pessoas fizeram a travessia do Canal da Mancha, enquanto que em 2019 foram menos de dois mil, de acordo com números das autoridades inglesas. Cerca de metade dos que faziam a travessia eram iranianos e cerca de um quarto eram iraquianos. A terceira maior nacionalidade é síria, seguida pelos afegãos e iemenitas.

Priti Patel, a ministra do Interior, deverá publicar durante esta semana mais pormenores sobre esta nova estratégia que faz parte do plano do governo para prevenir e impedir que os migrantes cheguem ao Reino Unido.