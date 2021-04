Reino Unido quer ter medicamentos antivirais prontos no outono

JN/Agências Hoje às 17:47 Facebook

O Reino Unido registou 33 mortes e 2524 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os dados publicados pelo Governo britânico, que anunciou esta terça-feira uma iniciativa para desenvolver medicamentos antivirais.

"Sabemos que o programa de vacinação está a fazer uma grande diferença (...), mas ainda não sabemos a extensão até à qual temos proteção", avisou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, numa conferência de imprensa.

O Governo anunciou a criação de um grupo de trabalho para identificar tratamentos para pacientes que foram expostos à covid-19 para impedir a propagação da infeção e acelerar o tempo de recuperação.

O objetivo é investigar e desenvolver rapidamente os novos medicamentos antivirais na forma de comprimidos para que estejam prontos já no outono.

Na véspera, o Reino Unido tinha registado quatro mortes, mas os dados do fim de semana são repetidamente mais baixos devido ao atraso no processamento.

Entre 14 e 20 de abril, o número de mortes desceu 23,7% e o número de infeções 10,2% relativamente aos sete dias anteriores, sendo a média diária de 27 mortes e 2.476 casos.

O total oficial desde o início da pandemia passou assim para 127 307 óbitos confirmados em 4 393 307 casos.

No total, 33 032 120 pessoas foram imunizadas com uma primeira dose, das quais 10 425 790 já receberam uma segunda dose, administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.