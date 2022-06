Reino Unido rasga acordos do Brexit e abre guerra comercial na Irlanda do Norte

Boris Johnson prepara-se para rasgar o protocolo da Irlanda do Norte, assinado após o Brexit. Pode ser mais um passo no divórcio com a União Europeia. E vai causar instabilidade na Irlanda do Norte. O Parlamento regional, eleito recentemente, tem sido eco de aplausos e de críticas à decisão do Governo britânico. A União Europeia queixa-se de um atentado ao Direito internacional e não aceita renegociar. Londres faz orelhas moucas. Guerra comercial à vista?

