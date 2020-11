Reino Unido regista 696 mortes e infeções invertem declínio

JN/Agências Hoje às 18:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O Reino Unido registou mais 696 mortes atribuídas à ​​​​​​​covid-19 nas últimas 24 horas e 18.213 novas infeções, uma subida após cinco dias em declínio, segundo o Ministério da Saúde.

Na terça-feira tinham sido registadas 608 mortes e 11.299 novos casos.

As autoridades e especialistas têm advertido para o risco de serem feitas análises com base nas flutuações diárias, que podem ser resultado de outros fatores, incluindo administrativos.

A tendência das últimas semanas tem sido de decréscimo em termos de casos de contágio, sendo os 126.666 notificados nos últimos sete dias uma redução de 27% face aos sete dias anteriores.

A mortalidade também estava em desaceleração, mas os nos últimos dias voltou a subir e a média diária dos últimos sete dias passou para 466.

Os números mais recentes, relativos a segunda-feira, indicam que estão hospitalizados 16.570 pacientes com covid-19, dos quais 1.489 com assistência de ventilador.

Também este indicador indica uma tendência de descida, o que contribuiu para o governo britânico anunciar o levantamento do confinamento nacional em Inglaterra dentro de uma semana, passando para medidas regionais envolvendo três níveis de restrições com base na escala do surto em diferentes áreas geográficas.

Desde o início da pandemia covid-19, o Reino Unido contabilizou oficialmente 56.533 mortes de covid-19 e 1.557.007 casos positivos.