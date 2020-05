Reino Unido regista mais 649 mortes, total ultrapassa as 30 mil

JN/Agências Hoje às 17:41 Facebook

O número de mortes no Reino Unido de pessoas infetadas durante a pandemia de covid-19 passou esta quarta-feira para 30.076, mais 649 do que no dia anterior, informou o ministro da Habitação e Comunidades, Robert Jenrick.

O número de infetados é atualmente de 201.101, tendo sido diagnosticados 6.111 nas últimas 24 horas, informou.

Nos hospitais continuam internados 13.615 pessoas, menos 307 do que na terça-feira.

O Reino Unido é atualmente o país com maior número de mortes na Europa, depois de ter ultrapassado a Itália na terça-feira.

O primeiro-ministro britânico disse hoje aos deputados na Câmara dos Comuns que ainda é muito cedo para fazer comparações internacionais da mortalidade, mas admitiu que "vai haver uma altura para analisar as decisões tomámos e se poderíamos ter tomado decisões diferentes".

Embora o número de mortes nos hospitais esteja em declínio, lares de idosos continuam a registar um número elevado de óbitos, algo que Boris Johnson reconheceu ser problemático.

"Existe uma epidemia nos lares de idosos que é algo que eu lamento profundamente e que estamos a tentar travar há semanas", revelou na primeira intervenção no parlamento desde que foi diagnosticado com o novo coronavírus, que resultou na sua hospitalização.

O primeiro-ministro confirmou que vai anunciar no domingo um plano para o fim do confinamento em vigor desde 23 de março, com algumas medidas a entrarem em vigor no dia seguinte.

Porém, a redução das restrições vai ser gradual, a fim de evitar um segundo pico de infeções.