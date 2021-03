Reino Unido regista número mais baixo de mortes desde outubro

JN/Agências Hoje às 19:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O Reino Unido registou 104 mortes devido a covid-19 nas últimas 24 horas, o valor mais baixo desde outubro, e 5455 novos casos.

No domingo tinham sido notificadas 144 mortes e 6035 casos, embora os valores do fim de semana sejam recorrentemente mais baixos devido ao atraso no processamento administrativo.

A média dos últimos sete dias é de 314 mortes e 7.980 infeções e a taxa de incidência de 100,4 casos e 3,2 mortes por 100 mil habitantes no mesmo período.

No total, morreram no Reino Unido 122.953 pessoas entre 4.182.009 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia covid-19.

Até agora, 20.275.451 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 815.816 receberam já uma segunda dose, que é administrada com um intervalo de até 12 semanas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.531.448 mortos no mundo, resultantes de mais de 114 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

PUB

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.