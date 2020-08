JN/Agências Hoje às 17:38 Facebook

O Reino Unido registou 1406 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas no país, segundo os dados oficiais divulgados esta segunda-feira pelo Ministério da Saúde britânico.

Este número é inferior aos 1715 reportados no domingo, que representava o maior número de contágios registados desde 4 de junho.

As autoridades revelaram ainda que ocorreram mais duas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, o que eleva para 41.501 o total de mortos no país desde o início da pandemia.

O número diário de infeções no Reino Unido continua a ultrapassar as mil e a chefe do Governo escocês, Nicola Sturgeon, disse hoje que os casos detetados nas últimas 24 horas na Escócia, 160, representam o maior número desde 16 de maio e é, "sem dúvida, um motivo de preocupação".

Quanto à gestão da pandemia por parte do executivo britânico liderado por Boris Johnson, a escocesa continua as críticas em vésperas da reabertura das escolas, após semanas de incertezas sobre medidas para reduzir o risco de contágio de covid-19.

Os centros educacionais vão introduzir novas medidas para prevenir a propagação do vírus, como horários diferenciados entre alunos na hora de almoço e recreios e nas entradas e saídas das crianças.

Quase todas as escolas criaram grupos "bolhas" de alunos e colocaram pontos específicos com desinfetantes para as mãos, tendo aprofundado a limpeza dos edifícios.