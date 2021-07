Hoje às 15:07 Facebook

A partir de 2 de agosto, os viajantes americanos e europeus totalmente vacinados que cheguem ao Reino Unido deixam de ser obrigados a cumprir quarentena.

A notícia foi avançada pelo ministro dos Transportes inglês, Grant Shapps, numa publicação no Twitter. "Estamos a contribuir para a reunião de pessoas que vivem em países americanos e europeus com os familiares e amigos residentes no Reino Unido", escreveu, acrescentando que a medida entra em vigor na madrugada de 2 de agosto.