Reino Unido reúne mais de 400 mil voluntários para apoiar serviços de saúde

Mais de 400 mil pessoas inscreveram-se como voluntários menos de 24 horas após o apelo feito pelo governo britânico para ajudar o Sistema Nacional de Saúde (NHS) durante a pandemia covid-19.

"Quando lançámos o apelo na noite passada, esperávamos receber 250 mil [candidaturas] em alguns dias. Mas posso dizer que em apenas 24 horas 405 mil pessoas responderam ao apelo", revelou o primeiro-ministro, Boris Johnson, numa conferência de imprensa diária sobre a crise.

Os voluntários vão ter como funções, entre outras, levar medicamentos das farmácias aos pacientes, transportar os pacientes do hospital para casa ou simplesmente fazer telefonemas regulares para verificar e apoiar as pessoas que estão sozinhas em casa.

Cerca de 1,5 milhões de pessoas consideradas vulneráveis por sofrerem de patologias que poderão resultar complicações se contraírem Covid-19, como doenças respiratórias, certos tipos de cancro, transplantes de órgãos ou em tratamentos que afetam o sistema imunitário, foram aconselhadas a ficar dentro de casa durante 12 semanas.

O apelo faz parte de uma mobilização das autoridades britânicas para um aumento do número de casos de pessoas infetadas com Covid-19 nos próximos dias.

Na terça-feira, o ministro da Saúde, Matt Hancock, adiantou que 11.788 antigos funcionários do NHS (serviço nacional de saúde britânico), desde médicos e enfermeiros aposentados ou a exercer atualmente outras funções, juntamente com 24 mil finalistas dos cursos de medicina e enfermagem, também aceitaram o desafio para ajudar na luta ao novo coronavírus SARS-CoV-2.

De acordo com um balanço do Ministério da Saúde divulgado esta quarta-feira à noite, o número de óbitos de pessoas infetadas com Covid-19 subiu para 465, mais 43 do que no dia anterior, devendo o número de casos, que era de 8.077 na terça-feira, ser atualizado mais tarde.