Reino Unido ultrapassa 18 milhões de vacinados em dia com 442 mortes

JN/Agências Hoje às 16:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O Reino Unido registou 442 mortes atribuídas a covid-19 e 9938 novos casos da doença nas últimas 24 horas, tendo ultrapassado os 18 milhões de pessoas vacinadas, de acordo com dados publicados esta quarta-feira pelo Governo britânico.

Na terça-feira tinham sido notificadas 548 mortes e 8.489 casos, mas a média dos últimos sete dias é de 402 mortes e 10.485 infeções.

No total, morreram no Reino Unido 121.747 pessoas entre 4.144.577 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia covid-19.

Entre 18 e 24 de fevereiro houve uma redução de 31% de mortes devido a covid-19 e de 14,7% no número de pessoas com um resultado de teste positivo confirmado em relação aos sete dias anteriores.

Na segunda-feira, data dos dados mais recentes disponíveis, estavam hospitalizadas 16.803 pessoas, menos 20% do que há uma semana.

Até agora, 18.242.873 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 669.105 receberam a segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de até 12 semanas.

Esta quarta-feira, as autoridades de Saúde decidiram incluir na lista de prioridades todas as pessoas com incapacidades cognitivas ou de aprendizagem, bem como adultos com problemas como paralisia cerebral, o que representa no total mais 150 mil pessoas.

PUB

Na lista já constavam adultos com um grau alto de dificuldades de aprendizagem por correrem um risco agravado de morte ou de desenvolver complicações da doença.

A recomendação partiu da Comissão Conjunta de Vacinação e Imunização com o "objetivo de prevenir o maior número de mortes possível", disse o presidente do organismo britânico, Wei Shen Lim.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.486.116 mortos no mundo, resultantes de mais de 112 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.