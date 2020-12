Reino Unido ultrapassa as 60 mil mortes por covid-19

JN/Agências Hoje às 17:28 Facebook

O Reino Unido, o país europeu mais afetado pela pandemia de covid-19, ultrapassou esta quinta-feira a marca de 60 mil mortos, segundo os dados das autoridades de saúde.

O país registou mais 414 mortes nas últimas 24 horas, elevando para 60 113 o número total de pessoas que morreram no período de 28 dias após um teste positivo.

Nas últimas 24 horas o Reino Unido registou também 14 879 novos casos, acumulando 1 674 134 desde o início da pandemia.

O número de óbitos que menciona covid-19 na certidão de óbito, incluindo casos suspeitos que não foram sido confirmados por teste, era de 69 752 em 20 de novembro, segundo dados do Ministério da Saúde.

O Reino Unido tornou-se na quarta-feira o primeiro país ocidental a aprovar o uso de uma vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida pela Pfizer e BioNTech.

A primeira entrega está prevista para esta quinta-feira e as primeiras vacinas, a residentes e funcionários de lares de idosos, começam na próxima semana.

O país encomendou 40 milhões de doses dessa vacina, o que permitirá proteger 20 milhões de pessoas, já que são necessárias duas injeções, mas só uma pequena parte estará disponível este ano.

Inglaterra saiu na quarta-feira de um confinamento de quatro semanas para conter a transmissão do vírus, mas o governo mantém restrições e pediu à população continuar a cumprir as medidas de distanciamento social porque um verdadeiro regresso ao normal não será possível durante vários meses.